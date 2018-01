Nieuws VIDEO Oud OCMW-voorzitter Monica De Coninck "Men negeert de alarmsignalen"

embed

Voor het ontplofte pand op de Antwerpse Paardenmarkt heeft het OCMW meer dan een half jaar geleden al een controle aangevraagd. Maar die is nooit uitgevoerd. Nu blijkt dat het OCMW in augustus een woonkwaliteitsdossier opende, omdat het pand waar de ontploffing plaatsvond in zeer slechte staat was. Er werd een inspectie gevraagd, maar die kwam er niet.