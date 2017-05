VIDEO Oude Beurs krijgt tijdelijk nieuwe bestemming

Alle bomen in Brasschaat meten en inventariseren. Dat is de opdracht waar twee stagiairs die aan de slag zijn voor Regionaal Landschap de Voorkempen voor staan. De bomen worden geïnventeriseerd in de opdracht van de gemeente Brasschaat. De gegevens die de stagiairs over de bomen verzamelen worden gebruikt om het beheersplan te verbeteren. Maar de weg is nog lang want er moeten bijna 50.000 bomen bekeken worden