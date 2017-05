Nieuws VIDEO Oude kleren worden omgetoverd tot topontwerpen

Bij Pardaf, de populaire tweedehandswinkel in de Antwerpse Stationsbuurt, is vandaag een gloednieuwe collectie voorgesteld voor Designers Against Aids. Het is een Belgische campagne die in samenwerking met bekende mode-figuren geld inzamelt voor aids-patiënten. De volledige collectie bestaat uit tweedehandskledij en is door bekende designers als Veronique Branquinho ontworpen.