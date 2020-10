Geen winterfoor in Antwerpen maar het reuzenrad komt er wel. En foorkramer René Bufkens laat er geen gras over groeien, hij is meteen begonnen met de opbouw van het rad op het Steenplein. Het is een nieuw rad met de naam 'The View'. De attractie is coronaproof, want je kunt per bubbel in een cabine zitten. Dit type rad is nieuw met meer ruimte om op- en af te stappen. Er worden weinig toeristen verwacht in de kerstperiode, dus de attractie zal het vooral van Antwerpenaren en dagjesmensen uit eigen land moeten hebben.