Een magische wereldbol staat sinds vanmiddag in het nieuwe diamant- en zilvermuseum DIVA. Met moderne projectietechnologie geeft de bol een beeld van de diamanthandel van en naar Antwerpen door de eeuwen heen. De wereldbol had eigenlijk begin deze week al in het museum moeten staan. Maar het ingenieuze object moest uit Shanghai komen en de passage langs de douane verliep wat moeizamer dan verwacht. Gelukkig raakte de wereldbol op tijd geïnstalleerd voor het openingsweekend van DIVA.