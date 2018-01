Gezondheid VIDEO "Overheid schiet tekort op vlak van wetenschappelijk onderzoek Alzheimer"

Het farmaceutische bedrijf Pfizer stopt met het onderzoek naar nieuwe medicatie tegen Parkinson en Alzheimer. En da's een serieuze klap in de strijd tegen die aandoeningen. Want eerder deden al enkele andere firma's hetzelfde. De bedrijven hebben al veel geld gestoken in onderzoek, maar dat leverde nog geen medicijn op. De Antwerpse neuroloog en academicus Sebastiaan Engelborghs vindt dat de overheid dan maar moet investeren, want met de vergrijzing neemt de problematiek alleen maar toe.