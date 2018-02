De werken op de Leien in Antwerpen lopen vertraging op. En daardoor zou het premetrostation Opera zo maar even elf maanden later opengaan dan gepland. Het is niet duidelijk of de knip van de Noorderleien daardoor ook zo veel langer zal aanslepen. De stad en de Noorderlijn willen niets kwijt over de timing, omdat de aannemer nog aan een nieuwe planning werkt. De Antwerpse Leien zijn sinds vorige zomer geknipt.