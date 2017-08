Na het filmbezoek van Brian De Palma mag onze stad alweer de scene zijn van een grote productie. De Chinese serie "Mr. Right" zal hier vanaf morgen gedraaid worden. En dat is goed nieuws voor de toeristische sector in onze stad, want de serie wordt door zo'n 380 miljoen kijkers gevolgd. Het is zelfs de 3de meest bekeken serie in de wereld. Geen betere manier dus om onze stad in de kijker te zetten.