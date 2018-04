Sport VIDEO Overzicht van de derby's van de voorbije 20 jaar

Zondag is er eindelijk opnieuw een echte Antwerpse voetbalderby. Met Antwerp tegen Beerschot Wilrijk, op de Bosuil. De laatste derby is alweer 8 jaar geleden. een oefenmatch was het toen. Voor de laatste officiële derby moeten we al 14 jaar terug gaan. Toen Antwerp en Germinal Beerschot nog samen in eerste klasse speelden. De afgelopen 20 jaar speelden de 2 rivalen amper 11 keer tegen elkaar. Een overzicht van die periode.