Oxaco begint uitstekend aan de play-offs met overwinning tegen Giants Two

Oxaco won gisterenavond zijn eerste wedstrijd van de play-offs met 90-77. Tegen een sterk Giants Two had teamgreen het wel knap lastig. De thuisploeg kon pas in het vierde kwart het verschil maken. Als Oxaco volgende week ook de tweede wedstrijd wint, stoot het door naar de halve finale.