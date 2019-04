Acht weken lang brengen we een bezoek aan voetbalclubs, met bijzondere verhalen over de jeugdwerking. En als beloning voor een goed verhaal, krijgen zij dan twee splinternieuwe trainings-doelen. Vandaag trekken we naar Tubantia Borgerhout. Stamnummer 64 is dat, een Antwerpse club met geschiedenis. In een ver verleden speelden ze zelfs nog de finale van de Beker van België. Het recente verleden daarentegen, dat was triest. Geen geld, geen leden. Maar de kentering is ingezet. Onder impuls van jeugdcoördinator Aafje groeide de club dit seizoen van 2 naar 6 ploegen. En daar lijkt het niet te zullen stoppen.