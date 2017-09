In de hoogste amateurliga stond Berchem Sport vanmiddag voor een aartsmoeilijke opdracht. Na de kansloze nederlaag tegen Geel moesten de mannen van Geert Emmerechts proberen om Lommel in bedwang te houden. Een zware dobber, Lommel speelde vorig jaar nog in 1B en opende dit seizoen met een overtuigende 6 op 6. Maar, u weet, op Het Rooi zijn er al gekkere dingen gebeurd.