Padel de nieuwe sport in Antwerpen

Er is een nieuwe sport in Antwerpen: Padel. Een combinatie is het van tennis en squash. Bij tennisclub Fun in Tennis op het Rooi kan je de sport voor 't eerst gaan uitproberen. Vraag is of het even populair wordt als in Spanje, want daar is het na het voetbal de meest beoefende sport.