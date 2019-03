VIDEO Palettenproducent Pasec wil meer dan 100 banen schrappen

Het Antwerpse stadsbestuur kondigt extra politiepatrouilles en systematische identiteitscontroles aan in de wijk rond Park Spoor Noord, na alweer een granaataanslag in de Biekorfstraat afgelopen nacht. Burgemeester De Wever vreest echter dat het einde van de geweldspiraal nog niet in zicht is. Hij wil dat de wetgeving wordt aangepast, zodat ook het onroerend bezit van criminelen beter in kaart kan worden gebracht en worden aangeslagen.