De Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vraagt meer tijd en meer geld voor betere palliatieve zorg. Uit een onderzoek blijkt dat de vraag naar euthanasie de laatste jaren stijgt, maar daarop zou palliatieve zorg moeten vooraf gaan en dat is niet altijd het geval. Vaak is er te weinig weet van de nodige zorgen die iemand kan krijgen als hij of zij ongeneselijk ziek is.