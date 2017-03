Er is een vraag naar meer gespecialiseerde medische trauma-centra in ons land. Dan zouden patiënten eerder daar naartoe gestuurd worden dan -zoals het nu is- naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Op die manier zouden er duizend levens per jaar gered kunnen worden. Als dat trauma-centrum binnen de 45 minuten bereikt kan worden, dan gaat de voorkeur uit naar die gespecialiseerde dienst. Bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen vinden ze dat er dan zeker 2 in Antwerpen moeten komen.