Op 1 januari verandert de wetgeving voor wie van geslacht wil veranderen. Transgenders kunnen dan in het gemeentehuis terecht om de geslachtsvermelding op hun identiteitskaart te laten aanpassen. Tot nu toe moesten ze daarvoor altijd een operatie hebben ondergaan. Transgenders die die ingrijpende stap niet wilden zetten, konden dus officieel niet van geslacht veranderen. De transgendergemeenschap is er erg blij mee dat er nu verandering in komt.