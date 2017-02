Nieuws VIDEO Papa Jens "Hij is twee dagen op de dool geweest"

Jens Geeraerts is opnieuw thuis. De jongeman nam gisteravond zelf contact op met één van zijn beste vrienden. Kort daarna werd hij ook herenigd met zijn vader. Jens was sinds woensdag niet meer te bereiken. En dat verontruste z'n familie. Die ging samen met de politie, vrienden en Antwerp-supporters op zoek naar hem. Mét resultaat dus. De familie van Jens is opgelucht en gelukkig om hem weer in de armen te kunnen sluiten.