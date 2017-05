De allereerste mobiele fotostudio voor pasfoto's in Vlaanderen. Patrick Leirs uit Zandhoven rijdt er sinds kort mee langs markten, bedrijven en woonzorgcentra. In een speciaal ingerichte bestelwagen maakt hij de perfecte pasfoto. De pasfoto-mobiel noemt Patrick die zelf. De wagen is toegankelijk voor rolstoelen en dus is het de ideale oplossing voor mensen die minder goed te been zijn en toch een nieuwe pasfoto nodig hebben.