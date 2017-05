Media en Cultuur VIDEO Parade van morgen wordt erg spannend

Morgenavond zendt ATV live de grote parade uit van kunstenaar Thomas Verstraeten. Daarin zullen meer dan 500 Antwerpenaren van alle pluimages defileren in een lange stoet. Vandaag is de kunstenaar nog met de laaste voorbereidingen bezig. En de spanning is zo groot, zo blijkt.