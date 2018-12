Voor een mooie paraplu of wandelstok kunnen we weer terecht in de parapluwinkel op de Groenplaats. Die is na 16 maanden opnieuw open. De uitbaters - Marc en Pascale - hebben lang moeten wachten. Maar ze zijn opgelucht dat ze net voor de feest-dagen weer open zijn. De familie Van der Wee had sinds de jaren 80 al een cadeau-winkel op de Groenplaats. In 2014 namen ze de parapluwinkel over.