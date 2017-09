Nieuws VIDEO Parket bevestigt: agenten kregen slaag bij interventie in Borgerhout

embed

Twee agenten van het fietsteam van de Antwerpse politie werden vorige week vrijdag wel degelijk aangevallen. Dat bevestigt het parket. Er was veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurd was. Op filmpjes van omstaanders was er geen geweld tegen de politie te zien. Maar na huiszoekingen is er dus wel degelijk bewijsmateriaal gevonden. Er loopt nu een onderzoek naar slagen en verwondingen tegen agenten.