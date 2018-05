Justitie VIDEO Parket geeft rechtbank cursus hacken

Er loopt op dit moment een uitzonderlijke rechtszaak in het justitiepaleis in Antwerpen. 22 verdachten staan er terecht omdat ze lid waren van een hightech-drugsbende. Door computers te hacken, konden zij containers onderscheppen en zo hun drugshandel opzetten. Het parket geeft vandaag de hele dag lang uitleg over het onderzoek. Het is uitzonderlijk dat dat zo lang duurt. En dat komt net omdat het zo'n technisch ingewikkelde zaak is.