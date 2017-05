Justitie VIDEO Parket onderzoekt of kinderverzorgster andere baby's heeft mishandeld

embed

Het Antwerpse parket onderzoekt of de kinderverzorgster die een baby heeft mishandeld in een crèche in Antwerpen nog andere slachtoffers maakte. Gisteravond zag u op ATV camerabeelden van de crèche. Daarop is te zien hoe de kinderverzorgster een baby door elkaar schudt en hardhandig aanpakt. De advocaat van de vrouw diende nu klacht in tegen onbekenden, omdat hij het onaanvaardbaar vindt dat die beelden werden vrijgegeven. De betrokken crèche heeft vandaag alle ouders geïnformeerd.