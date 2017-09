Vandaag wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor dementie. Seniorenbeweging S-Plus en het Huis van de Mens Antwerpen hebben daarom deze dag uitgekozen om het project Vinnie De Vis te lanceren. Vinnie is een klein gehaakt knuffeltje dat een groot verschil zou kunnen maken in het leven van dementerende mensen. Want volgens onderzoek kan een persoonlijke knuffel voor meer zelfvertrouwen zorgen en de communicatie verbeteren.