Ook op kerstavond werd er gevierd. In de Roma in Borgerhout nodigde hulp-organisatie Al Ikram een 600-tal mensen uit voor een kerstmaaltijd. Want meer dan 20 procent van de Antwerpenaren leeft onder de armoedegrens. In Borgerhout is dat zelfs meer dan 50 procent. Maar ook zij hebben recht op een mooie kerstavond.