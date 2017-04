Nieuws VIDEO Pelgrimstafel opnieuw gedekt

In het Sint Julianusgasthuis is alweer een perfect gedekte tafel te bewonderen.De speciale gelegenheid is Witte donderdag, die wordt vandaag gevierd. En dan worden 12 ouderen door het OCMW uitgenodigd voor een heerlijk avondmaal aan de Pelgrimstafel. Die Pelgrimstafel is een traditie die al enkele eeuwen mee gaat. Al 450 jaar wordt op die manier het Laatste Avondmaal herdacht. Het Jezusbeeld gemaakt uit boter staat centraal op de tafel. En er is ook veel aandacht voor de Antwerpse ambacht.