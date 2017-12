Mobiliteit en Verkeer VIDEO Pendelaars alweer slachtoffer vakbondsactie

Het was alweer geen fijne ochtend voor wie aangewezen was op tram of bus. Want daar was het vaak lang op wachten. In Antwerpen reed maar de helft van de bussen uit. Bij de trams waren dat er 7 van de 10. De chauffeurs rijden vandaag niet, omdat ze gaan betogen in Brussel.