De roltrappen in de voetgangerstunnel ook 's avonds nog laten lopen om zo de bewoners vlot de Schelde te laten oversteken. Dat is het voorstel van Open Vld. De lift in de voetgangerstunnel heeft het de voorbije maanden al enkele keren begeven, en vanaf 8 uur 's avonds worden de roltrappen uitgeschakeld. Kan niet in een stad die mobiel wil zijn, aldus Carim Bouzian van Open Vld.