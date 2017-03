Nieuws VIDEO Antwerpse chocoladereep maakt comeback

De Perrette-reep is na meer dan 30 jaar weer verkrijgbaar. Vandaag start de chocoladeweek in Antwerpen en dit is dus het ideale moment om de nostalgische repen nieuw leven in te blazen. Antwerpen koekenstad neemt hiervoor twee chocolatiers onder de arm. Tijdens de chocoladeweek kan je de repen exclusief bij hen kopen.