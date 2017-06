Verrassing op de Bosuil. Want Luciano D'Onofrio wordt de sportief manager bij voetbalclub Antwerp. D'Onofrio is de man die Standard uit het slop hielp en hij is een grote naam in het Belgische én Europese voetbal. Hij moet wel nog op zoek naar nieuwe spelers en een nieuwe trainer. Want die zijn er nog niet. Een assistent-trainer heeft ie wel gevonden: Wim De Decker. En Patrick Decuyper; die legt zich nog enkel toe op het commerciële luik en op de jeugdacademie.