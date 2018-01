Vanavond heeft Jinnih Beels bekend gemaakt dat ze voor sp.a kiest na het stopzettten van het kartel Samen. Dat heeft ze zonet bekendgemaakt op een persconferentie, waar ook Tom Meeuws, Yasmine Kherbache en nationaal sp.a-voorzitter John Crombez op aanwezig waren. Beels, die eerder bij de Antwerpse en Mechelse politie werkte, zou normaal als onafhankelijke kandidate tweede op de lijst van Samen hebben gestaan. Maar doordat de lijst uit elkaar spatte, moest ook zij zich beraden over haar toekomst. Na er een nachtje over te slapen koos ze dus partij voor de socialisten. "Een hartverscheurende keuze was het", zei ze op de persconferentie. Ze doet dat nog altijd als onafhankelijke. Het is op dit moment nog onduidelijk op welke plaats dat zal zijn, want gisteren werd duidelijk dat het nog niet vaststaat dat Tom Meeuws de sp.a-lijst zal trekken. Beels volgt zo dus wel Meeuws, dat is de man die haar bij Samen binnenloodste. Later kan u hier de integrale persconferentie herbekijken.