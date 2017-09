Telenet Giants Antwerp heeft voor een stunt gezorgd. Het won Europees van de Russische topclub Novgorod. 90-87 werd het gisteren in de Lotto Arena. Het ging om de heenwedstrijd. Morgen spelen de Giants nog in Rusland. Als ze ook daar winnen, of een heel kleine nederlaag lijden, dan mogen de Giants naar de laatste en dus beslissende voorronde van de Champions League. Als de Giants de poule-fase van die Champions League halen, zou dat een onwaarschijnlijke prestatie zijn.