Nieuws VIDEO Petitie om Music for Life in Boom te houden

Music for Life gaat verhuizen. Nadat ze vier jaar de Warmste Week doorbrachten op domein de Schorre in Boom, willen ze een nieuwe locatie. De dagen voor evenementen in Boom zijn sinds dit jaar ook teruggeschroefd van 60 naar 17 dagen per jaar. Dus er moeten keuzes gemaakt worden. Boomenaar Guy Apers wil met een petitie het vertrek van Music for Life toch voorkomen.