De buxusrups slaat weer toe. Dat venijnige beestje komt uit Aziƫ, maar sinds enkele jaren vernielt hij ook bij ons met de regelmaat van de klok buxusplanten. Ook nu is de rups weer een regelrechte plaag. In Rumst en Mortsel hadden ze er al last van, en nu zit het beestje ook in het noorden van onze regio.