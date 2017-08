De groente- en fruitgroep Achiel De Witte is de files beu en heeft daarom besloten om voortaan haar vers aangevoerde ananassen uit Costa Rica over het water van Antwerpen naar Brussel te brengen. En niet langer via de weg. Afgelopen nacht is de eerste container die dat nieuwe traject zal afleggen, aangekomen in de Antwerpse haven. CEO van het bedrijf Jurgen De Witte ging vanmorgen een kijkje nemen op de kaai. En vertelde ons daar waarom hij voortaan kiest voor de waterweg.