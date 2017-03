Nieuws VIDEO Pi-weetjes voor wiskundefanaten

Je weet het of je weet het niet, maar vandaag is het pi-dag. Voor wiskundefanaten is dit een echte hoogdag. Het wiskundige getal dat bij benadering 3,14 is, wordt vandaag gevierd omdat de Amerikaanse schrijfwijze van de datum van vandaag, eerst de maand (3) dan de dag (14) overeenkomt met pi.