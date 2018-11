Wie uitblonk in afwezigheid op de boekenbeurs, was Pieter Aspe. Hij gaf eerder al te kennen de toegangsprijzen voor de boekenbeurs te duur te vinden. Daarom hield de Brugse auteur een signeersessie in zijn stamcafé in de Hoogstraat. En met succes want het was aanschuiven voor een handtekening in café de Kleine Tunnel.