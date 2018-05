Er zullen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen houten aanplakborden meer opduiken in Antwerpen. Het is niet meer van deze tijd, vindt burgemeester De Wever. In 2012 waren er nog 105 plaatsen in de stad voor zulke borden, en 2 jaar later stapte PVDA zelfs naar de Raad van State om de afschaffing tegen te houden. Antwerpen wil zich profileren als duurzame stad, en posters aanplakken is niet ecologisch.