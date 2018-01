Mobiliteit en Verkeer VIDEO "Iedereen is het gedrocht van de fietstunnel beu"

Er komt een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. Dat belooft schepen Rob Van De Velde vandaag in de krant. Als het van N-VA afhangt, moet de brug voor het einde van de volgende legislatuur, in 2024, klaar zijn. Een duidelijke verkiezingsbelofte dus.