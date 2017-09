Nieuws VIDEO Plastiek Van Wauwe opent afhaalpunt in Kontich

embed

De mobiliteitsproblemen in Antwerpen maken het voor ondernemers noodzakelijk om oplossingen te zoeken. Zo opent Plastiekbedrijf Van Wauwe een nieuw filiaal in Kontich. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Deurne, maar klanten uit de Zuidrand ondervinden steeds meer problemen om daar vlot te geraken. En daarom komt er nu ook een afhaalpunt in Kontich, om zo de zuidrand beter te bedienen.