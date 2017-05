Nieuws VIDEO Politie:"Ga niet zwemmen in vijvers of rivieren"

Wat ook kan helpen tegen de warmte is een frisse duik, al waarschuwt de politie om vooral niet te gaan wildzwemmen in vijvers of rivieren. Want het mag dan wel verkoelend zijn, het is ook erg gevaarlijk omdat er geen controle is. Veel zwemmers weten vaak dat het niet mag, maar kunnen de verleiding moeilijk weerstaan.