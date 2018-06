De Antwerpse politie is de staking van de cipiers in de Begijnenstraat beu. Cipiers hebben sinds vorige week het werk neergelegd in de gevangenis. En houden vanavond ook nog eens een 24-uren staking. Agenten van de politie moeten de taken van de cipiers al een week lang overnemen. Zij kunnen daardoor niet worden ingezet voor taken en acties op straat.