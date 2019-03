Door de grimmige sfeer wordt het natuurlijk wel een echte risicomatch. De 1000 Beerschot Wilrijksupporters die de wedstrijd in Mechelen gaan volgen, zullen volledig geïsoleerd worden van de supporters van KV Mechelen. In de straat waar zij zullen aankomen, zijn de meeste buurtbewoners er daarom ook vrij gerust in dat er geen problemen gaan zijn. De politie zal wel in hoge staat van paraatheid zijn.