Politie onderzoekt ongeval met zetel

Een man van 69 is in Antwerpen-Noord onder een vallende zetel terechtgekomen. Verhuizers probeerden de zetel met koorden naar boven te trekken, net op het moment dat de man voorbij wandelde. Het slachtoffer lag nog een aantal dagen in het ziekenhuis, maar is nu aan zijn verwondingen overleden.