Nu er in het Oost-Vlaamse Ninove een nieuwe coalitie is, blijven er nog twee gemeenten over waar er nog geen nieuw gemeente-bestuur is. De Vlaams-Brabantse faciliteiten-gemeente Linkebeek en jawel, het kleine Antwerpse Borsbeek. Hoewel de kiezer de kaarten daar heel duidelijk heeft geschud, geraken ze er in de kleinste gemeente van de provincie maar niet uit.