VIDEO 'Politiek is harde stiel'

Burgemeester Bart De Wever is boos. "Tegen insinuaties als dat je in Antwerpen een bouwvergunning kan kopen in ruil voor een smak geld, kan ik me niet verdedigen", klinkt het. De Wever reageerde daarmee woedend op de aantijgingen van oppositielid Tom Meeuws, die stelt dat grote projectontwikkelaars op het kabinet van bevoegd schepen Rob Van de Velde kunnen komen onderhandelen om de bouwkundige lasten te verlagen.