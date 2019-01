VIDEO Politieke doorstart in Polder om cordon-coalitie te vermijden?

Antwerpse toeristen die met vakantie zijn op de eilanden in Zuid-Thailand, zijn op de vlucht voor de tropische storm die in de richting van de eilanden raast. Op dit moment lijkt het er op dat de impact van de storm wel meevalt, maar het hoogtepunt wordt pas over een uur of twee verwacht. De Antwerpse Alexandra D'Archembeau is momenteel op Koh Samui in Thailand. Zij kon de laatste boot nemen die haar evacueerde van een kleiner eiland.