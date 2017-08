Nieuws VIDEO Politieke rel over wijnproeverij in Wilrijk

Er is politieke heisa ontstaan in Wilrijk om de wijn die er op de recepties wordt geschonken. Het bestuur van het geitendorp heeft zelf nieuwe flessen gekozen, door een wijnproeverij te organiseren met het college. Ongehoord, zo vindt de oppositie. Het is niet de taak van politici in functie om wijnen te kiezen. Ze wordt daarin bijgetreden door het integriteitsbureau. Maar Wilrijk blijft achter deze aanpak staan.