Een driejarig jongetje uit Kosovo dat in ons land verblijft om een behandeling te krijgen voor Mucoviscidose wordt het land uitgezet. De kleine Leonis en zijn ouders hebben bericht gekregen van de Dienst Vreemdelingenzaken dat ze moeten vertrekken. De jongen heeft nochtans een medisch visum en zijn verblijf is dus legaal. Maar volgens Vreemdelingenzaken kan de jongen nu een behandeling krijgen in eigen land. Daar is zijn tante, die zelf ook kinderen heeft met muco, het helemaal niet mee eens.